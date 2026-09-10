«У родителей свои дела». Кравцов: проверка ДЗ — обязанность педагогов

По его словам, эта функция возложена на педагогов, а не на родителей.

«У родителей свои дела, а домашняя работа задается ученикам... учитель проверяет знания именно школьника. Контроль родителей должен быть поддерживающим: важно постепенно формировать у ребенка самостоятельность и ответственное отношение к учебе», — отметил министр.

Глава Минпросвещения также напомнил, что ведомственным приказом № 704 регламентированы предельные временные нормы на выполнение домашних заданий. Это сделано для того, чтобы у детей оставалось время на отдых и досуг, а у старшеклассников — на подготовку к Единому государственному экзамену. Педагогам рекомендовано сбалансировать нагрузку по разным предметам и не допускать перегрузки школьников.

Ранее сообщалось о том, что депутат Свинцов предложил отменить домашние задания из-за нейросетей.