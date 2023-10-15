«Еще ни у кого не видела»: молодая мама из Подмосковья придумала необычный ежедневник

Завершилась программа «Мама-предприниматель», рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. В финал проекта вышли 10 участниц, ведущих бизнес в регионе, а среди них – молодая мама из Наро-Фоминска Александра Эрен. Наш корреспондент узнал у бизнесвумен, как сделать из обычного рукоделия бизнес-проект, чем ей помогла в расширении областная программа и как совмещать родительство и работу.​

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО

Александра Эрен из Наро-Фоминска в 33 года решила резко поменять свою жизнь: она бросила работу в офисе, занялась собственным бизнесом, превратив свое хобби в стабильный источник дохода.

«Я долгое время работала бизнес-ассистентом, но всегда хотелось связать свою жизнь с рукоделием, – признается Александра. – Семь лет назад я начала проходить различные мастер-классы, связанные с созданием планеров и скетчбуков, но решилась плотно заняться любимым делом только в начале этого года».

Александра отмечает: ежедневники – универсальная вещь, туда можно записать все что угодно, начиная от рабочих задач, заканчивая фиксированием собственных мыслей. При этом дизайн записной книжки может отобразить индивидуальность каждого человека.

«Создание планеров – настоящее искусство. Ведь при сборе ежедневника нужно не просто сделать качественную записную книжку, но и подобрать сочетаемые материалы и создать целую композицию из картинок и рисунков, – делится девушка. – Например, нужны разные виды клея, чтобы качественно соединить кожзам и бумагу, иначе эти материалы просто испортятся».

Фото: [ Из личного архива Александры Эрен ]

КАРМАШЕК ДЛЯ ТЕЛЕФОНА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Александра сделала более 10 планеров для родных и знакомых. В ее коллекции есть ежедневники в стиле Гарри Поттера и различных популярных сериалов. Но после участия в программе «Мама-предприниматель» новоиспеченной бизнесвумен стали поступать крупные заказы.

«Организаторы проекта вдохновили всех участниц и дали понять, что каждая бизнес-идея важна. К тому же мне уже поступил крупный заказ на создание планеров для компании девушки, которая победила в конкурсе, – отмечает Эрен. – Также я планирую выйти на новый творческий уровень: создать планеры с кармашком для телефона – я еще ни у кого не видела такого. Еще я хочу писать индивидуальные картины на ежедневниках, я могу изобразить портреты и пейзажи».

Конечно, как и любой маме-предпринимателю, Александре необходима поддержка семьи. К счастью, она получает ее от родных сполна.

«Меня во всем поддерживают сестра и муж, – признается мама-предприниматель. – Моему ребенку три года, он ходит в садик, так что днем я полностью могу отдаваться своему любимому делу, а вечером проводить время с семьей».

Сейчас Александра разрабатывает сайт для продажи своей продукции и планирует организовывать мастер-классы по созданию планеров.