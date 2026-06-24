«Если утром туман — жди богатый год»: как 24 июня понять, каким будет лето и урожай по наблюдениям за погодой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Погода в конце июня всегда привлекала внимание наблюдательных людей. Именно в это время формируются важные природные процессы, которые влияют на урожай, погоду в июле и даже характер оставшегося лета. Поэтому природные приметы 24 июня считаются особенно значимыми в народной традиции.
В народном календаре этот период связан с устойчивым теплом, активным ростом растений и началом зрелого летнего сезона. Считается, что в этот день природа «показывает» подсказки о будущем.
Погода 24 июня и ее значение
Наблюдения за погодой в этот день использовались для прогнозов на лето и осень. Особое внимание обращали на:
- утренние туманы;
- направление и силу ветра;
- наличие дождя;
- поведение насекомых и птиц.
Считалось, что природа в этот период особенно «точно» отражает будущие изменения.
Приметы о погоде 24 июня
В народных наблюдениях закрепились такие устойчивые приметы:
- если утро туманное и тихое — лето будет урожайным и мягким;
- ясный и жаркий день — к засушливому июлю;
- дождь в этот день — к грибному сезону и влажному лету;
- сильный ветер — к переменчивой погоде в июле;
- много росы утром — к хорошему урожаю овощей.
Эти наблюдения формировались веками и передавались из поколения в поколение.
Приметы о растениях и урожае
Особое внимание уделяли состоянию природы:
- если активно цветут полевые травы — год будет плодородным;
- густая зелень в лесу — к богатому урожаю зерновых;
- если листья начинают желтеть раньше времени — возможна ранняя осень;
- обильное цветение шиповника — к теплому и стабильному лету.
Поведение животных и насекомых
Животный мир также считался важным «сигналом»:
- громкое пение птиц утром — к ясной погоде;
- низкий полет ласточек — к дождю;
- активность муравьев — к сухой и теплой погоде;
- много комаров вечером — к сырому периоду.
Что означает погода этого дня
По народным наблюдениям, 24 июня считается своеобразной точкой середины лета. С этого времени природа постепенно начинает «разворачиваться» в сторону второй половины сезона.
Если день спокойный и теплый — лето будет устойчивым. Если же погода резко меняется — впереди ждут перепады и нестабильность.