Мать отрицала вину: суд осудил россиянку за гибель младенца — девушка настаивала на врачебной ошибке

В Мариинске завершилось судебное разбирательство по факту гибели грудного ребенка. Обвинение было предъявлено его 20-летней матери, которую признали виновной в неосторожных действиях, повлекших смерть. Соответствующая информация появилась на официальном портале Мариинского городского суда, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, трагедия разыгралась в домашних условиях. Женщина расположилась с младенцем на диване и по недосмотру допустила, чтобы ребенок ударился головой о твердый предмет. Предположительно, это был пол или деревянная часть мебели.

По данным издания, полученная закрытая черепно-мозговая травма оказалась крайне тяжелой. Мальчика оперативно доставили в областную больницу, где медики на протяжении нескольких дней боролись за его жизнь. Однако спасти малыша не удалось — причиной смерти стал отек головного мозга.

Фигурантка дела категорически не согласилась с предъявленным обвинением. Она утверждала, что исход трагедии напрямую связан с некачественным лечением, а не с ее действиями. Судебная инстанция изучила все материалы и пришла к выводу: именно небрежность матери привела к необратимым последствиям. Женщину осудили, назначив ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в государственную казну.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик, который потерял сознание в запертой машине, не вышел из комы и умер.