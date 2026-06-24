«Запрещено ссориться и отказывать»: почему 24 июня верующие обязаны помолиться апостолам Варфоломею и Варнаве

Православных верующих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечается 24 июня. В этот день Церковь чтит память святых апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы — учеников Христа, посвятивших свою жизнь проповеди Евангелия.

Также верующие вспоминают чудотворную икону Божией Матери «Достойно есть», одну из самых почитаемых святынь православного мира. Во многих православных традициях по новому церковному стилю в этот день совершается великий праздник — Рождество Иоанна Предтечи.

Церковный праздник 24 июня напоминает о верности Богу, духовной стойкости и готовности следовать своему призванию даже в самых трудных обстоятельствах.

Какой церковный праздник отмечают 24 июня

Главными событиями дня являются:

память святого апостола Варфоломея;

память святого апостола Варнавы;

празднование иконы Божией Матери «Достойно есть»;

в ряде православных церквей — Рождество Иоанна Предтечи.

Для многих верующих этот день связан с молитвой о благополучии семьи, мире в доме и укреплении веры.

Апостолы Варфоломей и Варнава: кем были святые

Святой Варфоломей считается одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна он упоминается под именем Нафанаил. После Воскресения Спасителя апостол отправился проповедовать христианство в разные страны, обращая людей к вере.

Апостол Варнава входил в число семидесяти учеников Христа. Он активно помогал распространению христианства и совершал миссионерские путешествия вместе с апостолом Павлом. За свою веру и проповедь святой принял мученическую смерть.

Их жизненный путь стал примером преданности Богу и готовности служить людям.

В чем смысл церковного праздника

Главный смысл дня заключается в напоминании о важности веры, милосердия и духовного труда.

В этот день верующие вспоминают людей, которые не искали земной славы, а посвятили себя служению Богу. Праздник призывает сохранять честность, помогать ближним и не отступать от своих убеждений.

Что можно делать 24 июня

В этот день рекомендуется:

посетить храм и принять участие в богослужении;

помолиться апостолам Варфоломею и Варнаве;

уделить время семье и близким;

оказать помощь нуждающимся;

заняться добрыми делами;

примириться с теми, с кем были конфликты.

Верующие считают, что добрые поступки, совершенные в этот день, особенно важны для духовной жизни человека.

Что нельзя делать 24 июня

Многих интересует, что нельзя делать 24 июня согласно церковной традиции.

В этот день запрещено:

ссориться и провоцировать конфликты;

оскорблять окружающих;

отказывать в помощи без веской причины;

завидовать и желать другим зла;

злоупотреблять алкоголем;

проводить день в праздности и безделье.

Церковь напоминает, что главные запреты связаны не с бытовыми делами, а с поступками и состоянием души.

Что обязательно сделать для удачи и благополучия

Согласно сложившейся благочестивой традиции, в этот день верующие стараются:

помолиться о мире и благополучии семьи;

подать милостыню;

помочь одиноким или нуждающимся людям;

поблагодарить Бога за полученные дары;

совершить хотя бы одно доброе дело.

Считается, что такие поступки помогают сохранить душевное спокойствие и гармонию в доме.

Именины 24 июня

День ангела отмечают:

Варфоломей;

Варнава;

Иван;

Мария.

Верующим с этими именами принято посещать храм и благодарить своего небесного покровителя.

Какой церковный праздник будет завтра

Следующий день, 25 июня, посвящен памяти преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Афонского. Верующие вспоминают подвижников, прославившихся строгой монашеской жизнью и духовными подвигами.