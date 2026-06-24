Лучший бомбардир РПЛ сыграл на чемпионате мира

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал на чемпионате мира по футболу. Колумбийский форвард вышел на замену в матче с ДР Конго (1:0) на 58-й минуте при счете 0:0.

Колумбийцы смогли добыть важную победу и гарантировали себе выход в плей-офф. На 76-й минуте решающий мяч забил Даниэль Муньос с паса Хуана Кинтеро.

Джон Кордоба начал вызываться в национальную команду с 2023 года. С тех пор футболист провел за Колумбию 22 матча, забив шесть мячей.

33-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. За его переход «быки» заплатили берлинской «Герте» €20 млн. В минувшем сезоне колумбиец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата, забив 17 мячей.

Колумбия возглавила группу К на чемпионате мира с шестью очками. Четыре балла у сборной Португалии, один — у ДР Конго. Сборная Узбекистана проиграла оба матча.

Ранее португалец Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов мира.