Горчичный жмых осенью: бесплатное удобрение и защита огорода от вредителей

Осенняя подготовка почвы — важнейший этап для любого садовода и огородника. В ход идут перепревший навоз, компост и привычные минеральные комплексы. Однако есть метод, который многие незаслуженно обходят стороной. Речь идет об органическом удобрении — горчичном жмыхе, который одновременно служит и мощным защитным барьером для культур. При этом его стоимость стремится к нулю, а эффект превосходит многие дорогостоящие препараты, стало известно REGIONS .

Почему горчичный жмых работает лучше химии

Главный секрет кроется в природном составе. Такое удобрение богато базовым набором макроэлементов: здесь есть азот для роста зеленой массы, фосфор для развития корневой системы и калий, отвечающий за иммунитет растений. Важно, что в составе отсутствуют нитраты, а также соли тяжелых металлов, которые часто накапливаются в грунте при использовании агрессивной химии. Это стопроцентно безопасный продукт, который не загрязняет участок.

Первые изменения в структуре земли становятся заметны уже спустя пару недель после внесения. Однако полный цикл разложения занимает более длительный срок — от трех до пяти месяцев. Именно поэтому агрономы рекомендуют проводить процедуру в осенний период. За долгие зимние месяцы субстанция успевает полностью перепреть и преобразоваться в форму, максимально доступную для усвоения будущими посадками. К весне грунт получает мощный заряд энергии без риска обжечь молодые корешки.

Для усиления питательного эффекта опытные фермеры комбинируют эту добавку с древесной золой или качественным перегноем. Такое смешивание позволяет сбалансировать кислотность почвы и насытить ее дополнительными микроэлементами. В результате даже обедненные грунты становятся плодородными и рыхлыми.

Барьер от насекомых и болезней

Помимо питания, горчичный жмых известен своей репеллентной функцией. В его составе присутствуют специфические эфирные масла и природные алкалоиды, которые на дух не переносят основные огородные вредители. Если рассыпать по квадратному метру участка всего пару столовых ложек гранул, можно забыть о таких проблемах, как проволочник, досаждающий корнеплодам, опасная нематода, вездесущий долгоносик и прожорливые слизни.

Весной, в момент высадки картофельных клубней, чесночных зубков и лука-севка, эта защита особенно актуальна. Она создает вокруг корневой системы невидимый щит, который препятствует развитию гнилостных бактерий и грибковых спор, часто прячущихся в верхних слоях земли.

Важно: просто разбросать средство по поверхности недостаточно. Для максимальной эффективности против почвенных обитателей его необходимо аккуратно заделывать в верхний слой грунта — на глубину штыка лопаты или с помощью культиватора. Это позволяет активным веществам быстрее вступить в реакцию с землей и создать равномерную среду обитания, непригодную для личинок.

Специфика использования в закрытом грунте

В тепличных условиях данное органическое вещество работает даже эффективнее, чем на открытых грядках. Осенью, примерно в сентябре, процедура требует немного большей концентрации — достаточно внести три столовые ложки на каждый метр квадратный. Почва в парниках быстрее истощается, поэтому такое интенсивное питание приходится как нельзя кстати.

Для томатов, перцев и баклажанов это настоящая палочка-выручалочка. Растения получают комплексную защиту от фитофторы и вершинной гнили, а также полный набор веществ для закладки обильного урожая на весь следующий сезон. Грунт становится более рыхлым и воздухопроницаемым, что критично для нежной корневой системы пасленовых.

Помимо стандартного применения, жмых можно использовать как компонент для приготовления жидких настоев, которыми проливают междурядья. Это ускоряет процесс разложения и равномерно распределяет полезные бактерии по всему плодородному слою. Однако стоит помнить, что злоупотреблять дозировкой не стоит: избыток органики может привести к обратному эффекту и закислению земли, поэтому всегда лучше придерживаться рекомендованных норм и ориентироваться на исходное состояние почвы на конкретном участке.

«Горчичный жмых одновременно служит и мощным защитным барьером для культур», — отмечает REGIONS.

Если вы еще не пробовали это удобрение, осень — лучшее время для эксперимента. Доступность, безопасность и двойная польза делают горчичный жмых достойной альтернативой дорогим препаратам. Главное — соблюдать дозировку и заделывать гранулы в почву, а не оставлять их на поверхности. Тогда к весне земля ответит рыхлостью, плодородием и крепкими всходами.