Муж экс-замгубернатора российского региона выбрал СВО вместо колонии

В Кузбассе фигурант дела о мошенничестве с сиротскими квартирами Александр Турбаба заключил контракт с Минобороны. По информации источника редакции VSE42.RU , он снят с надзора и учета, готовится к отправке на спецоперацию. Турбаба — муж экс-замгубернатора Кузбасса по внутренней политике Ольги Турбабы.

Дело Александра Турбабы, замдиректора «Кемеровского ДСК», расследуют уже несколько лет. По данным следствия, не позднее марта 2023 года он вместе с другими лицами объединился в организованную преступную группу для хищения средств из бюджета Кемеровского муниципального округа в пользу ООО «БИОСФЕРА» и ООО «Сибирь-Т». Группа обеспечила заключение муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов, не собираясь их исполнять. Ущерб администрации округа составил около ₽300 млн, а свои квартиры не получили более 30 семей детей-сирот.

Как уточнил редакции VSE42.Ru информированный источник, второй фигурант дела — замдиректора по экономике и финансам «Кемеровского ДСК» Павел Стариков — продолжает оставаться под следствием. Изменений в его деле нет.

Ранее Заводский районный суд Кемерова вынес приговор по связанному уголовному делу в отношении бывших работников муниципалитета. По версии следствия, с июня 2022 года по январь 2024 года они заключили 35 контрактов с застройщиком на покупку квартир для льготников в поселке Звездный. Подрядчик квартиры не передал, но чиновницы создали условия для бесконтрольного расходования ₽290 млн.

Бывшей главе Кемеровского округа Марине Коляденко и ее заму Татьяне Коноваловой, проходившим по статье о злоупотреблении полномочиями, суд назначил условное наказание. Коляденко получила 3 года условно, Коновалова — 3 года и 3 месяца условно. Обе лишены права занимать определенные должности. Ранее сообщалось, что еще один фигурант громкого дела — осужденный за взятки экс-замглавы РЦСС Кузбасса — по сообщениям родственников в соцсетях погиб в зоне СВО.