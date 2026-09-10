Россиянку задержали в аэропорту из-за привезенных цветов

В аэропорту Новокузнецка таможенники изъяли у пассажирки три орхидеи, привезенные из Вьетнама. Жительницу Кузбасса остановили для выборочного контроля после рейса из Камрани, пишет VSE42.RU .

Как сообщает Сибирское таможенное управление, в дорожной сумке женщина везла цветочные культуры с корнями общим весом почти 130 граммов. Пассажирка пояснила, что купила орхидеи для разведения дома, и не знала, что посадочный материал относится к подкарантинной продукции и может быть источником вредителей. Экспортного фитосанитарного сертификата у нее не было.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Саженцы передали специалистам Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что таможенники задержали жительницу Кузбасса, которая везла из Вьетнама 11 орхидей. Тогда женщина тоже не имела фитосанитарного сертификата. С начала года это уже 36-й случай нарушения правил ввоза подкарантинной продукции в аэропорту Новокузнецка.