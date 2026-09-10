Новые населенные пункты включили в региональную программу газификации Подмосковья до 2035 года
В Подмосковье утвердили региональную программу газификации до 2035 года
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье утвердили региональную программу газификации до 2035 года. В нее включили новые населенные пункты, сообщает Министерство энергетики Московской области.
«Все обязательства по объектам, которые были включены в предыдущую программу газификации со сроками реализации с 2026 по 2035 год, сохраняются в полном объем», — подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.
Ранее был утвержден список населенных пунктов для проведения работ, в который вошли 440 объектов. К нему были добавлены еще 8 — это деревни в Богородском, Воскресенске, Раменском, Рузе, Ступине, Сергиевом Посаде.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации сети водоводов в Королеве.