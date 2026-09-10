Врачи Ступинской больницы помогли женщине, которая не могла дышать из-за крупной кисты в носу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 30 лет. Женщина жаловалась на заложенность носа, нарушение дыхания и головные боли в течение трех месяцев. В ходе обследования у нее выявили крупную кисту в носовой пазухе.

Пациентку направили на операцию. В ходе нее из пазухи носа было удалено образованием размером 35 на 20 мм. После вмешательства у женщины перестала болеть голова и восстановилось дыхание.

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