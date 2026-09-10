Гибель альпинистов в Безенгийском ущелье признали крупнейшей трагедией в горах России с 2002 года

С горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, накрывшая группу альпинистов. Под снежно-ледовой массой оказались 33 человека, 14 погибли. Это самая крупная трагедия в горах России после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в 2002 году, когда погибла съемочная группа Сергея Бодрова — младшего. Что известно о трагедии — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

С горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, накрывшая группу альпинистов. Под снежно-ледовой массой оказались 33 человека, 14 погибли. Это самая крупная трагедия в горах России после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в 2002 году.

Вечером 6 сентября в 17:00 в МЧС поступило сообщение о сходе лавины. По предварительным данным, стихия накрыла группу из 15 альпинистов, троих пострадавших вертолетом Ми-8 эвакуировали в Нальчик. На следующий день выяснилось: всего в группе были 33 человека. Десять спустились самостоятельно, шестеро госпитализированы, 11 погибли. Поиски вели 56 спасателей, но к вечеру работы приостановила непогода. Утром 8 сентября нашли тело еще одного погибшего, в Черекском районе ввели режим ЧС. За день эвакуировали 12 тел в альплагерь Безенги. Работу курировал врио начальника ГУ МЧС по КБР Мухамат Анаев. Утром 9 сентября поиски возобновились: число погибших выросло до 14, судьба троих остается неизвестной. Вечером работы снова остановил новый сход снега. На месте работают 63 спасателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Как уточнил «Коммерсанту» пресс-секретарь следственного управления СКР по КБР Мурат Багов, дело расследует 316-й военный следственный отдел СК России в Нальчике. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выехал на место ЧП и поручил министру здравоохранения КБР Рустаму Калибатову держать на контроле помощь пострадавшим. Глава региона принес соболезнования семьям погибших.

Председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко уточнил: группа не совершала спортивного восхождения, участники проходили плановые учебные сборы для силовых ведомств. По данным источников «Коммерсанта», под лавину попали бойцы различных спецподразделений, в основном из Росгвардии. Жертвами стали 12 военнослужащих, еще 10 спецназовцев госпитализированы. В Росгвардии подтвердили, что часть погибших — представители ведомства, и опровергли данные о том, что все они бойцы центра спецназначения «Витязь».

Среди погибших — 70-летний альпинист и инструктор из Санкт-Петербурга Альберт Изотов, кандидат в мастера спорта, неоднократно работавший в районе Мижирги. Его супруга Ольга сообщила в соцсетях, что отделение Альберта накрыло огромной лавиной во время ледовых занятий на леднике Мижирги, место считалось проверенным и безопасным. Она назвала мужа легендой питерского альпинизма и попросила помнить о нем.

Яковенко отверг версию о халатности, заявив, что все необходимое было сделано правильно. Трагедию он связал с редким природным явлением: масса снега и льда сорвалась выше места занятий, упала на ледник, а ударная волна увлекла ниже расположенный покров. Такого объема, по его словам, не падало никогда, а масштаб обвала может повторяться раз в несколько десятилетий. По редкости явления Яковенко сравнил трагедию со сходом ледника Колка в 2002 году.

Альпинист Алексей Овчинников в беседе с «Ямал-Медиа» рассказал, как оценить риски в горах. Одна из главных ошибок — недооценка погоды: люди идут в надежде проскочить окно в прогнозе, не успевают и попадают в ураган. В сухой лавине шансов выжить больше, отметил эксперт, а мокрый снег весит почти тонну на кубометр, и без воздуха счет идет на минуты — 15–20. Среди типичных ошибок профессионалов он назвал недостаток снаряжения и неверную оценку сил. Перед выходом на маршрут Овчинников советует проверять, есть ли на нем карнизы, ледники или склоны, по которым может сойти лавина.