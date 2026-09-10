Блогер Масленников попал в ДТП

Муж певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) 31-летний популярный блогер Дима Масленников попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во время съемок своей экспедиции, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112».

По словам самого Масленникова, серьезных травм никто из участников его съемочной группы не получил. Однако трое из пяти человек были направлены в травмпункт для прохождения рентгена — у них проверяют возможные повреждения рук и ног. Сам блогер отделался ушибами. Место аварии не раскрывается.

Масленников известен шоу на YouTube GhostBuster. Блогер часто исследует заброшенные места на наличие паранормальных явлений. На его канале почти 20 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что сколько на свадьбу потратили Дима Масленников и Клава Кока.