Мирослава Карпович призналась, что ждет ребенка

40-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович перестала скрывать беременность, пишет VOICE. Актриса сообщила о своем положении в автосалоне, куда приехала за новой машиной для большой семьи.

На Мирославе был наряд в розовых тонах, в котором стал заметен округлившийся живот. Карпович выбрала автомобиль, который ее полностью устроил. По словам актрисы, новый автомобиль — «просто мечта»: в нем можно не только сидеть с комфортом, но и лежать, делать массаж, разогревать еду. Мирослава отметила, что машина будет особенно удобна в связи с предстоящим прибавлением в семье.

«И так как у нас скоро прибавление в семье... очень классно, что мы сможем расположиться в нашем маленьком домике на колесах со всеми удобствами», — сказала артистка.

Напомним, 1 июня Карпович сообщила о том, что вышла замуж. Мужем актрисы стал 29-летний бизнесмен Евгений Рагулин. Он родился в Молдове, некоторое время жил в Тюмени, а затем перебрался в Москву.

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