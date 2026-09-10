Подмосковные боксеры завоевали пять наград на чемпионате России

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей – три серебряные и две бронзовые – на чемпионате России по боксу среди мужчин, который прошел с 27 августа по 4 сентября в Саранске на «Огарев Арене». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, серебряными призерами стали Володя Мнацаканян (48 кг, Ногинск), Константин Опольский (60 кг, Ногинск) и Михаил Усов (86 кг, Подольск). На третьем месте оказались Юрий Двали (57 кг, Балашиха, СШОР по единоборствам) и Евгений Земляков (свыше 92 кг, Пушкино).

Участниками турнира стали 312 спортсменов из 62 субъектов Российской Федерации, он является главным национальным стартом сезона. Лучшие участники смогут представлять Россию на крупнейших мировых соревнованиях и побороться за путевки на Олимпийские игры 2028 года, отборочные соревнования к которым проводит World Boxing при поддержке Международного олимпийского комитета. Состязания прошли в рамках госпрограммы «Спорт России».

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