Стало известно о возможном появлении Дэниела Рэдклиффа в новом сериале о Гарри Поттере

35-летнтий британский актер Дэниел Рэдклифф, который почти десять лет исполнял роль Гарри Поттера в оригинальной киносерии, может вернуться во вселенную волшебников. По данным The Economic Times, актер ведет переговоры с HBO об участии в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг.

Источники утверждают, что Рэдклиффу могут предложить роль взрослого Лорда Волан-де-Морта — главного противника Поттера. Переговоры находятся на продвинутой стадии, однако официального подтверждения от HBO пока нет.

Если договоренность будет достигнута, это станет одним из самых неожиданных возвращений в истории крупных франшиз: исполнитель роли главного героя перевоплотится в его главного врага.

При этом речь идет именно о взрослой версии Волан-де-Морта, тогда как роль молодого Тома Реддла уже получил британский актер Билли Барратт. В 13 лет он стал самым молодым обладателем Международной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль благодаря работе в телефильме «Ответственный ребенок».

Новый сериал HBO станет перезапуском истории о юном волшебнике. Его премьера запланирована на 2027 год, а главные роли уже исполнили Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стотт (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер).

Ранее сообщалось, что фанаты «Гарри Поттера» заставили перенести трассу ради эльфа Добби.