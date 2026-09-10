Находка в Туве озадачила археологов: привычная картина скифских ритуалов рушится

В кургане Туннуг в Республике Тыва археологи обнаружили комплект из двух каменных жерновов — находка заставила пересмотреть устоявшиеся представления о ритуалах ранних скифов и намекнула на куда более сложную картину их верований. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на канал Центра спасательной археологии ИИМК РАН.

О находке сообщил канал Центра спасательной археологии ИИМК РАН. До сих пор все следы ритуальной активности на Туннуге указывали исключительно на культ всадничества, коневодства и мобильности. Но пара жерновов, лежавших вместе, говорит о другом: их использовали не как строительный материал, а в рамках религиозных обрядов. А значит, поверхность кургана служила не только для поклонения коню и скорости.

Ранее жернова находили только в более поздних курганах Сибири и крайне редко. Для раннескифского времени в Туве, к которому относится Туннуг, были известны лишь редкие зернотерки — более простые орудия. Однако сама идея формы жернова гораздо древнее: она встречается в памятниках бронзового века на соседних территориях. Это косвенно подтверждает гипотезу о том, что курган строили не только жители ближайших степей, но широкая конфедерация племен. Каждое из них привнесло в его создание свои далекие традиции.

Ранее археологи раскрыли убийство римлянина 1600-летней давности.