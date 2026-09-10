В Ивантеевском филиале Пушкинской больницы запустили в работу новый ангиограф
Новый ангиограф появился в Ивантеевском филиале Пушкинской больницы
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Новый ангиограф запустили в работу в Ивантеевском филиале Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современное ангиографическое оборудование дает врачам возможность быстро и точно оценивать состояние сосудов и при необходимости сразу проводить оперативное лечение», — сказал заместитель председателя gравительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он отметил, что за последние три года в Подмосковье открыли 9 кабинетов ангиографии. На их оснащение было направлено более ₽920 млн.
Новый ангиограф позволяет проводить высокоточную диагностику состояния сосудов сердца, головного мозга и других органов, а также проводить эндоваскулярные вмешательства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поликлинику на 1 тыс. посещений в Королеве.