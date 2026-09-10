Эксперт назвал способ сэкономить на обслуживании машины без потери качества

Желание сэкономить на автосервисе может обернуться как приятным бонусом в ₽10 тыс., так и серьезной проблемой, если взяться за работу без навыков — эксперт Алексей Ревин назвал список операций, которые можно выполнить самому, и предупредил о рисках. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт Алексей Ревин перечислил манипуляции, которые автовладелец может сделать самостоятельно. В список вошли замена моторного масла, салонного и воздушного фильтров, тормозных колодок и очистка скрытых полостей кузова. Выгода на каждой процедуре составляет от 500₽ до ₽3 тыс., а в сумме может достигнуть ₽10 тыс.

Однако не все так просто. Если замена свечей или фильтров — дело почти безобидное, то работы с тормозной системой требуют твердых навыков. Любая неточность способна нарушить работу узла, а это уже прямая угроза безопасности. При замене масла нужно учитывать его характеристики, объем, периодичность и параметры фильтра.

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