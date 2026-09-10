Более 320 дворов отремонтировали в Подмосковье в рамках программы благоустройства

В Подмосковье в рамках программы «Чистый регион» отремонтировали 321 двор. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего на этот год запланирован ремонт 425 дворовых территорий. Сейчас работы продолжаются в 93 дворах. Еще на 11 территориях ремонт пока не стартовал.

Больше всего дворов в этом году отремонтируют в Люберцах — 35, Подольске — 24, Раменском — 15.

Общая готовность составляет 75%. При этом в 20 округах работы выполнены уже на 100%. В их числе Жуковский, Кашира, Клин, Лобня, Лыткарино, Мытищи, Серебряные Пруды, Ступино, Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе благоустроят девять набережных.