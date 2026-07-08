Хлеб или хлебцы: диетолог объяснила, какой продукт на самом деле полезнее и кому стоит перейти на сухие пластины

Многие россияне в погоне за здоровым питанием исключают из рациона хлеб, заменяя его хлебцами и другими диетическими альтернативами. Но действительно ли традиционная булка так опасна для фигуры и здоровья? И стоит ли полностью отказываться от привычного продукта в пользу сухих хрустящих пластин? REGIONS разбирался в этом вопросе вместе с диетологом Марией Стаховской.

Мифы о хлебе: чего бояться не стоит

Популярное убеждение, что хлеб — главный враг стройности и здоровья, не имеет под собой серьезных оснований. В составе обычной буханки нет ничего сверхъестественного: мука, вода, растительное масло, сахар, соль и дрожжи. Энергетическая ценность такого продукта не превышает 250–300 килокалорий на 100 граммов, что сравнимо с калорийностью многих круп и даже некоторых фруктов.

Кроме того, хлеб — отличный источник сложных углеводов, которые дают организму стабильную энергию на несколько часов. Полностью исключать его из рациона диетологи не рекомендуют, но и поглощать без меры тоже не стоит. Главное — выбрать правильный сорт.

Цельнозерновой — король хлебопечения

Самым полезным вариантом диетолог назвала цельнозерновой хлеб. Его производят из муки, в которой сохранены все части зерна: оболочка, зародыш и эндосперм. Именно благодаря этому в таком продукте остаются клетчатка, витамины группы В, магний, селен и железо. Высокое содержание пищевых волокон улучшает работу кишечника, предотвращает запоры и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, цельнозерновой хлеб надолго сохраняет чувство сытости, помогая контролировать аппетит и избегать лишних перекусов.

Ржаной, белый и другие: кто кого

На втором месте по полезности — ржаной хлеб. Он не провоцирует резких скачков глюкозы в крови, богат микроэлементами и имеет низкий гликемический индекс. Это делает его отличным выбором для людей с диабетом и тех, кто внимательно следит за весом.

А вот белый хлеб из муки высшего сорта приносит минимум пользы. При его изготовлении из зерна удаляют оболочку, а вместе с ней исчезают почти все витамины и минералы. Такой продукт быстро переваривается, вызывает резкий выброс инсулина и провоцирует набор лишних килограммов — чувство насыщения от него проходит очень быстро.

Хлебцы: не все пластины одинаково полезны

Хлебцы часто рекламируют как идеальную замену обычному хлебу. В них действительно может быть больше клетчатки, но не все плитки одинаково полезны. Самыми ценными считаются экструдированные хлебцы, которые выглядят как пористые пластины. Их делают из цельного зерна под высоким давлением и температурой, сохраняя максимум полезных свойств.

А вот хлебцы из очищенной муки с добавлением сахара, патоки и консервантов могут только навредить фигуре и здоровью. По калорийности сухие пластины часто превосходят обычный хлеб: в 100 граммах хлебцев содержится около 300 килокалорий, тогда как в традиционном хлебе — 210–250. Однако съесть целую пачку хлебцев гораздо сложнее, чем несколько кусочков буханки.

«Заменять хлеб хлебцами не обязательно, главное — смотреть на состав. Если хороший хлеб, то абсолютно можно его есть, особенно с супом. Хлебцы более полезны для ЖКТ, но только если они сделаны правильно и имеют хороший состав», — объясняет Мария Стаховская.

Сколько можно есть в день и с чем не сочетать

Специалисты по питанию рекомендуют употреблять мучные продукты в умеренных объемах. Для взрослого человека без проблем со здоровьем норма составляет 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного хлеба в сутки. При активных физических нагрузках можно съедать до трех кусочков в день.

Главное правило — не комбинировать хлеб с другими сложными углеводами, такими как макароны, картофель или каши, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Главный вывод

И обычный хлеб, и сухие хлебцы могут быть частью здорового рациона, если подходить к выбору осознанно. Не нужно полностью исключать мучное из меню. Достаточно отдавать предпочтение цельнозерновым и ржаным сортам, внимательно читать этикетки и соблюдать меру.