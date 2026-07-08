Подмосковные студотряды открыли трудовой сезон на объектах РЖД

Активисты подмосковных студенческих отрядов открыли трудовой сезон на объектах РЖД и начали работать на железнодорожных объектах, торжественная церемония Всероссийского открытия трудового сезона студотрядов проводников прошла на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Этим летом на железнодорожных объектах будут работать более 45 ребят из Подмосковья. Подростки из трудовых отрядов заступили на дежурство в рамках проекта «Путевая звезда», а студенты отряда проводников «Полярные зори» будут работать на базе железнодорожного узла «Москва-Киевская», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, представители отряда «Путевая звезда» работают на Павелецком вокзале и помогают пассажирам ориентироваться в инфраструктуре, отвечают на вопросы и обеспечивают комфортное пребывание в терминале. Студотряд проводников «Полярные зори» помогают обслуживать пассажирские поезда на железнодорожном узле «Москва-Киевская».

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев уточнил, что за одну смену ребята принимают участие в обеспечении комфорта тысяч пассажиров, решая самые разные бытовые и организационные вопросы. Перед началом работы подростки прошли обучение в Школе проводников студенческих отрядов. Теперь все они получают зарплату: подростки — от 50 тыс., а студенты — от 85 тыс. рублей в месяц в зависимости от графика смен и объема выполненных задач.

Отметим, что присоединиться к студенческим отрядам проводников может каждый студент образовательной организации Московской области, заполнить анкету на вступление в отряд можно в официальной группе студенческих отрядов Московской области во «ВКонтакте». Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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