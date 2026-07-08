ПП с риском для жизни: почему отказ от соли в жару может закончиться обмороком

Многие летом стараются отказаться от соли, считая, что это поможет избежать отеков и принесет пользу организму. Однако в жаркую погоду такая привычка может привести к обратному эффекту — резкому ухудшению самочувствия, падению давления и даже обмороку. Почему это происходит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

Во время жары организм вместе с потом теряет не только воду, но и электролиты, главным образом натрий. Именно он помогает поддерживать нормальный объем циркулирующей крови, работу нервной системы и стабильное артериальное давление.

«Если человек много потеет, активно пьет воду и одновременно резко ограничивает соль, может возникнуть относительный дефицит натрия. В результате появляются слабость, головокружение, снижается давление, а в тяжелых случаях возможен даже обморок», — объяснил Еременко.

По словам врача, особенно осторожными должны быть пожилые люди, спортсмены, работающие на улице, пациенты с низким артериальным давлением, а также люди, принимающие мочегонные препараты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Первыми признаками нарушения водно-солевого баланса становятся слабость, быстрая утомляемость, головная боль, мышечные судороги, головокружение и снижение концентрации внимания. Если при этом продолжать восполнять потери только обычной водой, уровень натрия в крови может снижаться еще сильнее.

«Такое состояние называется гипонатриемией. Оно опасно тем, что может вызвать отек клеток, в том числе головного мозга. После длительного пребывания на жаре или интенсивной физической нагрузки важно восполнять не только жидкость, но и потерянные электролиты», — подчеркнул специалист.

Еременко отметил, что единой нормы потребления соли в жаркую погоду не существует — все зависит от состояния здоровья. Здоровым людям достаточно придерживаться обычного сбалансированного питания и не исключать соль полностью. Людям с пониженным артериальным давлением при сильном потоотделении иногда может потребоваться немного больше натрия, однако такие изменения лучше обсуждать с врачом.

Фото: [ медиасток.рф ]

При этом пациентам с гипертонией рекомендации остаются прежними — злоупотреблять солью нельзя даже летом. Особую осторожность должны соблюдать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто принимает мочегонные препараты.

«Самостоятельно менять количество соли в рационе или корректировать лечение не стоит. Это может нарушить водно-электролитный баланс и ухудшить течение основного заболевания», — заключил врач.

Летом глаза подвергаются не меньшей нагрузке, чем кожа. Ультрафиолетовое излучение способно вызвать не только временный дискомфорт, но и стать причиной серьезных заболеваний, некоторые из которых приводят к ухудшению зрения.