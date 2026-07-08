Галактионов озвучил цели «Локомотива» в новом сезоне
Галактионов о целях «Локомотива»: «Как минимум, не хуже, чем в прошлом сезоне»
Фото: [ФК «Локомотив»]
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «Матч ТВ» о задачах команды в следующем сезоне РПЛ.
Специалист подчеркнул, что «Локомотив» — клуб с богатыми амбициями и большими традициями, исходя из этого и ставится задача.
«Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, — сказал Галактионов.
В минувшем чемпионате РПЛ «Локомотив» финишировал на третьем месте. Сообщалось, что клуб испытывает определенные финансовые трудности и может лишиться ряда ведущих игроков. Клуб могут покинуть Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и Сесар Монтес.
В первом туре РПЛ «Локомотив» 26 июля примет грозненский «Ахмат».
Ранее Андрей Аршавин назвал условие, при исполнении которого «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом».