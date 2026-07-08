Инженер-автомеханик рассказал, что экономия на газе может обернуться дорогим ремонтом двигателя

Летом 2026-го рынок газобаллонного оборудования столкнулся с беспрецедентной ситуацией: спрос на газовые киты взлетел до небес, но логистические цепочки, обеспечивавшие поставки, оказались разорваны. Как сообщают участники отрасли, поставки комплектующих идут с перебоями, а дефицит запчастей ощущается повсеместно — их не хватает даже для планового ремонта уже установленных систем, не говоря уже о полной сборке и монтаже новых комплектов, сообщил Pravda.Ru.

«Ситуация патовая. Мы видим, как рынок запчастей превратился в кошмар, и сегмент ГБО не стал исключением. Отсутствие сертификатов на детали из параллельного импорта тормозит регистрации намертво», — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Если раньше газобаллонное оборудование окупалось примерно за год, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Стоимость «входа» на рынок ГБО, по оценкам экспертов, существенно вырос. Теперь рядовому автовладельцу, использующему машину лишь для поездок на работу и в магазин, эта затея вряд ли принесет реальную выгоду. Срок окупаемости растянулся настолько, что автомобиль скорее отправится в утиль, чем владелец начнет чувствовать экономию, предупреждают специалисты.

В попытке сэкономить некоторые водители прибегают к сомнительным уловкам: устанавливают несертифицированные баллоны. Такие действия, как подчеркивают эксперты, превращают транспортное средство в потенциально опасный объект — по сути, в тикающую бомбу.

«Неправильно настроенное ГБО убивает систему зажигания. Всплывают скрытые дефекты электроники, которые на бензине никак себя не проявляли. Ремонт выйдет дороже всей экономии», — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

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