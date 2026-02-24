Холода загнали его в сердце редакции: кто поселился по соседству с сотрудниками американского телеканала

В американском Цинциннати сотрудники телеканала Local 12 обнаружили неожиданного «соседа» — в здании тайно поселился енот. Как пишет New York Post, животное пробралось внутрь, предположительно спасаясь от сильных морозов.

Главный метеоролог канала Джон Гамм признался, что некоторое время сотрудники подозревали, будто в офисе кто-то скрытно живет. Личность «нарушителя» раскрылась во время ночной смены, когда инженер заметил зверька в редакции.

На видео енот роется в мусорной корзине, периодически замирая и оглядываясь. В какой-то момент он едва не опрокинул бак и поспешил скрыться. «Власти уведомлены», — с юмором написал Гамм.

Зрители и сотрудники отнеслись к ситуации иронично. Ведущая Меган Монгилло пошутила, что у канала появился новый сотрудник, а пользователи в соцсетях предложили выдать ему бейдж.

Пока неизвестно, вывезли ли енота из здания. Ранее в США другой енот прославился после того, как пробрался в магазин алкоголя и устроил там погром.