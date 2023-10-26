«Инкубационного периода практически нет»: что ждет подростков, попавших в больницы Перми с острым отравлением

На Всероссийском фестивале детских цирковых коллективов в Перми эпидемия норовируса, сообщает РИА Новости. Как уточняется, 15 участников попали в больницу с отравлением. Основная версия случившегося — вина работников кухни, которые нарушили правила техники безопасности и явились на работу больными. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Среди родителей пострадавших подростков также бытует мнение, что зараженной могла оказаться вода в кулере в гостинице, где проживали дети.

Болеют все

Краевой Роспотребнадзор подтвердил, что это не единичный случай заболевания: в регионе сложилась тревожная ситуация именно по норовирусу.

«В 2023 году в Забайкальском крае наблюдается нестабильная ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В структуре зарегистрированных эпидемических очагов ОКИ более чем в половине случаев причиной является норовирусная инфекция. Норовирусы, в отличие от ротавирусов, вызывают заболевание у всех возрастных групп населения, а не только у детей до шести лет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уровень заболеваемости норовирусом в регионе за 9 месяцев текущего года оказался на 37,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Очаги вирусных инфекций чаще всего регистрируются в коллективах детских образовательных учреждениях.

Как объяснила патолог Жанна Шмидт, норовирус можно назвать «кишечным гриппом», так как там ярко выражены как раз кишечные симптомы: рвота, понос, слабость, температура, сильная слабость.

«Из плюсов можно называть тот факт, что норовирусные инфекции протекают бурно, но быстро, инкубационного периода практически нет. Чаще всего передача происходит фекально-оральным путем, то есть через бытовые предметы от больного человека — здоровому», — заявила Шмидт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Максим Богодвид/©РИА Новости ]

Все юные циркачи питались продуктами от ИП Шилов, которое организовывало завтрак в гостинице, где тех расселили. Дозвониться до самой фирмы нам не удалось, там не берут трубку, но выяснилось, что это микропредприятие на местном рынке известно более четырех лет, ни в каких скандалах и судах до этого не фигурировало. Помимо ресторанного обслуживания, здесь также предоставляют услуги по консервированию мяса и птицы и — неожиданно — по лесозаготовкам.

Расслабились

Между тем, тенденция настораживает. В последний год в России участились ЧП, связанные с общепитом. Так, в шести регионах страны граждане пострадали от уличной еды, в начале лета более 30 человек погибли и 100 с лишним попали в больницы после употребления некачественного сидра — и тоже в разных регионах.

«Проблема в том, что до конца 2023 года действует мораторий на проверки Роспотребнадзором предприятий малого и среднего бизнеса, к которому относится и общепит. Коммерсанты расслабились, многие экономят на соблюдении обязательных санитарных норм, не проверяют своих сотрудников, здоровы те или больны, так как знают, что их никто в данный момент не контролирует. От этого и проблемы», — высказала свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Ольга Дмитриева.

По словам эксперта, Союз потребителей давно настаивает на том, чтобы возобновить проверки как можно скорее, но это предложение не проходит.

В случае обращения пострадавших в Перми в суд, предприятие, виновное в ЧП, ждет наказание согласно статьи КОАП 6.6. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», максимальный штраф по которой составляет от 5 до 50 тысяч рублей. При наступлении тяжелых последствий может быть возбуждено уголовное дело, отметила Дмитриева.

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