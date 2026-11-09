Продажа бизнеса — не приговор: семь причин, по которым собственники выходят из дела

По мнению эксперта, многие, увидев объявление о продаже компании, сразу предполагают падение выручки, долги или скрытые «подводные камни». Такое действительно бывает: на рынке есть и убыточные предприятия, и недобросовестные продавцы. Но распространять это на любой проданный бизнес — ошибка. Наблюдая за рынком Челябинска и всего Урала, автор выделяет семь мотивов, которые толкают предпринимателей на сделку.

Первый мотив — деньги на новый проект. Предприниматель видит перспективу в другом направлении, но для старта нужны крупные вложения, а капитал уже вложен в действующее дело. К примеру, владелец сети торговых точек задумал открыть производство. Магазины прибыльны, но средства заморожены в товарных запасах и оборудовании, а новому проекту нужны помещение, линия, персонал. Вместо кредита или отказа от идеи собственник продает магазины и вкладывает вырученное в производство.

Второй — личные обстоятельства. Переезд, здоровье или семейные дела меняют приоритеты. Даже отлаженный бизнес начинает требовать больше времени и сил, чем владелец готов отдавать.

«Например, владелец сети студий маникюра решает переехать в другую страну. Управлять таким бизнесом дистанционно непросто: необходимо контролировать работу персонала, качество обслуживания, да к тому же решать текущие организационные вопросы. Это очень сложно, особенно если между прежним и новым местом жительства существенная разница во времени», — высказал мнение эксперт.

Третий — разочарование в роли управленца. Быть хорошим специалистом и успешным руководителем — разные вещи. Мастер эпиляции открывает студию, чтобы развивать любимое дело, но вместо клиентов занимается наймом, рекламой, арендой и учетом. В итоге понимает: работать мастером интереснее, чем управлять студией.

Четвертый — разногласия партнеров. Один хочет расширяться, другой — получать дивиденды; один готов вкладывать прибыль в развитие, второй не желает рисковать. Со временем разные взгляды приводят к продаже общего дела.

«Не всегда речь идет о конфликте. Иногда партнеры просто выбирают разные пути, а продажа бизнеса позволяет им разделить капитал и продолжить развиваться независимо друг от друга», — отметил эксперт.

Пятый — желание сосредоточиться на главном. Когда у предпринимателя несколько направлений и одно активно растет, остальные можно продать. Например, владелец строительной компании и сети общепита продает рестораны, чтобы высвободить время для стройки.

Шестой — выход на пенсию. Посвятив бизнесу десятилетия и создав устойчивую компанию, собственник однажды решает завершить предпринимательскую деятельность.

«На смену постоянным рабочим заботам приходит желание больше путешествовать, проводить время с внуками, заниматься увлечениями, на которые раньше не хватало времени. Если дети или другие близкие не планируют продолжать семейное дело, продажа становится естественным решением», — рассказал в авторской колонке Сергей Захватов.

Седьмой — бизнес изначально создавался для продажи. Иногда сделка — часть бизнес-модели. Головная компания франчайзинговой сети запускает точку: подбирает помещение, оснащает, формирует команду и налаживает работу. Когда точка выходит на плановые показатели, ее продают. Компания получает доход от сделки, паушальный взнос и последующие роялти.

Мотив продажи всегда стоит выяснять при покупке. Но даже убедительная причина не гарантирует хорошее состояние бизнеса. Сам факт продажи не говорит ни о проблемах, ни о благополучии компании. Смотреть нужно на то, что прямо характеризует актив, — цифры, документы и условия сделки.

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