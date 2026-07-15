В 2020 году, когда мир только начинал осознавать масштаб глобальных потрясений, малоизвестный отшельник из иранских гор сделал точный прогноз: скоро проснутся вулканы. В том же году произошло мощное извержение вулкана Тааль на Филиппинах. Сегодня, когда Ближний Восток вновь охвачен напряжением, слова этого загадочного провидца звучат пугающе актуально. И то, что он предрекает России, заставляет задуматься. Об этом пишут в материале РИА Новости .

Кто такой Салман Салехигударза

Салман родился в семье с необычной родословной: его мать была внучкой представителя иранской царской семьи, а дар предвидения, по семейным легендам, передался ему от деда, которого называли величайшим мудрецом своего времени.

Не окончив школу, юный Салман ушел из дома в духовные странствия. Он искал «места силы» и мог по 40 дней медитировать в горах, обходясь без еды и воды. Переломным стал период у мавзолея великого учителя, жившего тысячу лет назад. Там, в уединении, он провел 11 лет, утверждая, что научился «объединяться с природой» и видеть параллельный мир, откуда и приходят ответы о судьбах стран и людей.

Сейчас старец живет в уединении в горах провинции Мазендеран, но его предупреждения, записанные паломниками, продолжают будоражить умы.

«Земля ответит за поступки людей»

Главный мотив пророчеств Салмана — ответственность человечества. Он уверен, что все катаклизмы рукотворны: «Люди становятся злыми, начинают войны только из-за своего тщеславия».

Старец предупреждал, что скоро проснутся вулканы на Востоке, и это будет прямой реакцией Земли на то, что творит человечество. По его словам, если люди не одумаются, их ждет прах, а те, кто развязывает войны, «умоются кровью». Он прямо называл текущие конфликты на Ближнем Востоке земным адом, из которого виновным придется выбираться самим.

Неутешительный прогноз для Европы

Досталось от иранского провидца и европейским лидерам. Он предрекал Старому Свету захлебнуться в потоках беженцев, которые, по его словам, спровоцированы действиями США.

Особенно критично старец высказывался о президенте Франции Эмманюэле Макроне, назвав его нерешительным человеком, который принимает решения только чувствами и, несмотря на амбиции, ничего не добьется в своей сфере. История последних лет, похоже, лишь подтверждает эти наблюдения.

«Россия станет самой сильной державой»

Но на фоне общего мрака пророчеств Салмана выделяется один яркий, позитивный луч. Еще в 2020 году он предрекал России светлое будущее после периода экономической нестабильности: «Она станет очень сильной державой в мире, самой сильной, — утверждал старец. — Многим странам будет большой честью дружить с Россией».

Эти слова звучат как прямая противоположность прогнозам западных аналитиков, предрекающих нашей стране изоляцию. Иранский мистик, находящийся в эпицентре восточной политики, видит иной сценарий: трансформацию России в глобального лидера, с которым будут считаться и к дружбе с которым будут стремиться.