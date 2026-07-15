Россияне, которые перестарались с загаром и теперь мучаются от покрасневшей кожи, могут облегчить состояние без помощи врача — дерматолог Ольга Антонова перечислила семь простых шагов, которые помогут не паниковать и правильно восстановить кожу после солнечного ожога. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первое и самое важное — охладить кожу. Примите прохладный душ (не горячий!), который снимет жар и уменьшит воспаление. Затем сразу же нанесите увлажняющий крем или гель с алоэ вера — это средство прекрасно успокаивает раздраженную кожу и предотвращает дальнейшее повреждение. Третий шаг: пейте много воды — ожог обезвоживает организм, и восполнение жидкости критически важно.

Далее — временно забудьте о солнце. Даже если вы выходите на улицу на короткое время, обязательно используйте крем с высоким SPF (не менее 50) и носите закрытую одежду. Если боль сильная, можно принять безрецептурное обезболивающее (ибупрофен или парацетамол), но не злоупотребляйте им. И самое главное — никогда не прокалывайте волдыри! Это прямой путь к инфекции и рубцам. Если ожог обширный или сопровождается температурой, слабостью, тошнотой — не рискуйте, вызовите врача.

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