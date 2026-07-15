Ушла эпоха советского монументального искусства: художник-монументалист Заславский умер от рака

Советский и российский художник-монументалист Анатолий Заславский скончался на 87-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщили официальные источники. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заславский известен как автор масштабных мозаик и фресок в разных городах, его монументы стали символами целых эпох. Последние годы он боролся с болезнью, но до конца оставался верен своему призванию.

Творческое наследие Заславского включает десятки произведений, которые можно увидеть в музеях и на фасадах зданий.

Ранее Галина Юдашкина устроила для четырехлетней дочери праздник в США.