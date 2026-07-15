Ушла эпоха советского монументального искусства: художник-монументалист Заславский умер от рака
Художник Анатолий Заславский умер на 87-м году жизни от рака
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Советский и российский художник-монументалист Анатолий Заславский скончался на 87-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщили официальные источники. Об этом сообщает Lenta.ru.
Заславский известен как автор масштабных мозаик и фресок в разных городах, его монументы стали символами целых эпох. Последние годы он боролся с болезнью, но до конца оставался верен своему призванию.
Творческое наследие Заславского включает десятки произведений, которые можно увидеть в музеях и на фасадах зданий.
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