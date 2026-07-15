Черешня провоцирует вздутие и диарею: терапевт назвала тех, кому ягода может навредить
Терапевт Сухарева предупредила об опасности черешни для людей с СРК
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Летняя черешня, которую многие считают безобидным лакомством, может стать причиной мучительных вздутий, боли и диареи для людей с синдромом раздраженного кишечника, предупредила врач-терапевт Ольга Сухарева. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам специалиста, виновники — сорбитол и фруктоза, которые содержатся в черешне. Эти вещества плохо всасываются в тонком кишечнике и попадают в толстую кишку, где бактерии начинают их активно перерабатывать, выделяя газ. Избыток газа растягивает стенки кишечника, вызывая боль, спазмы и чувство распирания. Кроме того, фруктоза и сорбитол притягивают воду в просвет органа, что приводит к послаблению стула и в ряде случаев к диарее.
Сухарева подчеркнула, что особенно бурно на черешню реагируют пациенты с синдромом раздраженного кишечника, а также люди с синдромом избыточного бактериального роста и другими функциональными нарушениями. Для них даже небольшая порция ягод может обернуться дискомфортом на несколько часов. Врач советует таким людям либо полностью исключить черешню из меню, либо строго ограничивать ее количество — не более 100–150 г в день, и обязательно следить за реакцией организма.
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