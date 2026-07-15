Киев перешел к террору: убит главный инженер ЗАЭС
Глава Росатома Лихачев: главный инженер ЗАЭС Яковлев убит в результате теракта
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Киевский режим нанес удар по самой безопасной атомной станции Европы — в результате целенаправленного теракта убит главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, и это не просто потеря профессионала, а сознательная атака на ядерную безопасность всего континента. Об этом сообщает Lenta.ru.
Как сообщили в госкорпорации, убийство произошло в результате спланированной акции украинских спецслужб. Яковлев, который отвечал за техническое состояние крупнейшей в Европе атомной станции, стал мишенью, потому что его профессионализм и преданность делу мешали Киеву дестабилизировать ситуацию на ЗАЭС.
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