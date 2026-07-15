Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в том, что она стала идейным вдохновителем милитаризации Европы, назвав действующий режим в Елисейском дворце «партией войны». Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Захаровой, именно Франция, а не Германия или Великобритания, сейчас задает тон в милитаристском курсе ЕС. Она подчеркнула, что речь идет не о стране или народе, а о группе людей, которые взяли на себя роль главных агрессоров. Милитаристский пыл президента Франции Эммануэля Макрона — не случайность, а часть системного курса западных элит на сдерживание России.

Захарова также указала, что европейские страны, и в первую очередь Франция, нацелены на агрессивную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию конфликта. По ее мнению, это сознательная политика, направленная на ослабление России и переформатирование безопасности в Европе. Москва считает, что такие действия ведут к новому витку гонки вооружений и не способствуют дипломатическому урегулированию.

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