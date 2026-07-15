К 1 сентября в новых классах: глава Городского округа Пушкинский оценил ход работ в двух школах

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 15 июля совершил рабочий выезд, чтобы проверить ход капитального ремонта двух образовательных учреждений. В поселке Софрино строительная готовность одного из объектов достигла 74%, в микрорайоне Софрино-1 — 71%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области и нацпроекта «Молодежь и дети».

Первый объект — образовательный комплекс на улице Полевой в поселке Софрино. Сейчас на стройплощадке идут фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, обустройство входных групп и благоустройство территории.



Второй объект — первый корпус Софринского образовательного комплекса в микрорайоне Софрино-1. Здесь выполняют комплексную отделку помещений: штукатурят стены, монтируют каркасы подвесных потолков, укладывают линолеум и устанавливают дверные блоки. Также ремонтируют кровлю с устройством гидроизоляции и обновляют входные группы. Особое внимание уделяют системам видеонаблюдения и пожарной безопасности.



Максим Красноцветов подчеркнул, что личный контроль необходим для соблюдения темпов строительства. Главная цель — обеспечить ввод объектов в эксплуатацию точно в срок, чтобы 1 сентября учащиеся смогли прийти в новые, современные и комфортные образовательные пространства.