Корейский след в вещах красноармейца: поисковики под Тверью нашли тайник времен ВОВ

Под Тверью, у села Гредякино, поисковики подняли санитарное захоронение времен Великой Отечественной, где среди вещей 62 красноармейцев нашли не просто медальоны и инициалы, а настоящий артефакт — зеркальце с тайником, в котором лежала бумажка с загадочными корейскими иероглифами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Захоронение датируется 1942 годом. У многих бойцов сохранились личные вещи и медальоны, которые помогут установить личности и найти родственников. Но главная сенсация — небольшое зеркальце с картонной обложкой, с обратной стороны которой советский солдат спрятал записку. Сначала поисковики приняли письмена за узоры, но потом поняли: это корейский алфавит хангыль. Расшифровать его пока не удалось, но есть версии: религиозный текст, философский трактат или даже рецепт народной медицины для восстановления после ранений.

Находка вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Как корейская записка оказалась у красноармейца под Зубцовом, где шли ожесточенные бои? Может быть, это был корейский доброволец, военный врач или кто-то, кто прошел через азиатские фронты? Поисковики уже говорят о необходимости переосмыслить историю и искать «корейский след», который раньше не попадал в поле зрения историков.

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