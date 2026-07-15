Коммунальные службы проводят работы по разбору завалов в поселке Пионерском после атаки БПЛА
Работы по разбору завалов проходят в поселке Пионерском после атаки БПЛА
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Истра]
Коммунальные службы проводят работы по разбору завалов в поселке Пионерском городского округа Истра, где в ночь на понедельник, 13 июля, в результате атаки беспилотных летальных аппаратов были разрушены частные жилые домовладения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
К работе подключились волонтеры и активисты общественных организаций.
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Помощь в разборе завалов оказывают представители ряда муниципальных учреждений округа и сотрудники окружной администрации.
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В сообщении подчеркнули, что службы администрации регулярно поддерживают связь с жителями пострадавших домов как в поселке Пионерский, так и в деревне Бабкино и Загорье. Напомним, что обратиться по вопросам помощи жители могут в службу «112».
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.