Мигрантов в России обяжут покупать телефоны для слежки
Зубов: мигрантов при въезде в Россию обяжут приобретать телефон для слежки
Фото: [Подмосковье сегодня/Татьяна Замятина]
МИД России планирует ввести обязательное требование для прибывающих в страну мигрантов — приобретение мобильных телефонов с установленным электронным профилем. Новая мера позволит правоохранительным органам непрерывно отслеживать перемещения и фактическое местонахождение приезжих. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, передает MK.RU.
По словам Игоря Зубова, каждый мигрант, прибывающий в Россию на длительный срок или для трудовой деятельности, будет обязан приобрести телефон. В устройстве будет установлен электронный профиль, который позволит ведомству знать местонахождение каждого приезжего. Нововведение станет основой контроля, благодаря которой иностранцы больше не смогут бесконтрольно менять место пребывания и переезжать из одного населенного пункта в другой.
Замминистра подчеркнул, что привязанные к устройствам электронные профили будут также использоваться для оперативного информирования мигрантов. С их помощью полиция сможет удаленно предупреждать иностранного гражданина об истечении сроков действия разрешительных документов или о необходимости лично явиться в государственные органы.
Ранее сообщалось, что станет с авансовыми платежами иностранцев с 2027 года.