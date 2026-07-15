Мигрантов в России обяжут покупать телефоны для слежки

МИД России планирует ввести обязательное требование для прибывающих в страну мигрантов — приобретение мобильных телефонов с установленным электронным профилем. Новая мера позволит правоохранительным органам непрерывно отслеживать перемещения и фактическое местонахождение приезжих. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, передает MK.RU .

По словам Игоря Зубова, каждый мигрант, прибывающий в Россию на длительный срок или для трудовой деятельности, будет обязан приобрести телефон. В устройстве будет установлен электронный профиль, который позволит ведомству знать местонахождение каждого приезжего. Нововведение станет основой контроля, благодаря которой иностранцы больше не смогут бесконтрольно менять место пребывания и переезжать из одного населенного пункта в другой.

Замминистра подчеркнул, что привязанные к устройствам электронные профили будут также использоваться для оперативного информирования мигрантов. С их помощью полиция сможет удаленно предупреждать иностранного гражданина об истечении сроков действия разрешительных документов или о необходимости лично явиться в государственные органы.

Ранее сообщалось, что станет с авансовыми платежами иностранцев с 2027 года.