Шкафы ломятся, а рука тянется к скидке: психолог о скрытых причинах шопоголизма

Шкафы переполнены, но рука все равно тянется к очередной скидке и добавляет в корзину еще одну вещь — даже если точно такая же уже висит дома. Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с REGIONS объяснила, почему это происходит и когда накопление вещей становится сигналом тревоги.

По словам эксперта, тяга к накоплению — это не просто слабость к распродажам, а часто психологическая реакция на тревожность. Стремление обложиться вещами, унести их «в норку», — своеобразный крик о помощи: «мне страшно, мне тревожно». Мир транслирует ощущение небезопасности, а реклама и онлайн-магазины предлагают товары как доступный способ вернуть чувство контроля и улучшить самооценку. Покупка становится быстрым способом снять стресс: эмоциональный дискомфорт уходит на короткое время, и мозг запоминает этот рецепт.

Чтобы начать менять отношение к потреблению, психолог советует задать себе вопросы: что говорят обо мне эти вещи? действительно ли они нужны? буду ли меня принимать и любить без них? что конкретно дает мне эта покупка? Такие вопросы помогают отделить реальную потребность от попытки справиться с тревогой.

Для расхламления без стресса эксперт предлагает несколько подходов: разбирать вещи по таймеру (например, 25 минут в день), ежедневно отдавать или выбрасывать несколько предметов, расхламляться в компании единомышленников и находить вещам вторую жизнь — отдавать друзьям, в группы взаимопомощи или на переработку.

Поскольку главная причина импульсивных покупок — желание быстро снизить тревогу, важно иметь другие способы восстановления равновесия. В качестве альтернативы психолог называет спорт и другие активности, не связанные с тратами. Порядок в шкафу — порядок в голове. Освобождение от избыточных вещей не только разгружает пространство, но и помогает вернуть чувство контроля над жизнью без новых покупок.