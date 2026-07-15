В Волоколамске готовят школы к новому учебному году

В Волоколамском округе полным ходом идет подготовка школ к новому учебному году. Глава муниципалитета Наталья Козлова посетила Привокзальную СОШ, чтобы оценить ход работ. В школе обновляют первый этаж — вестибюль и холл, меняют цветовую гамму и готовят к покраске стены. Также в планах — замена батарей отопления и обновление входной группы.

В Привокзальной СОШ сейчас приводят в порядок первый этаж. Стены уже готовят к покраске: зачищают, грунтуют, затем приступят к шпаклевке и нанесению нового покрытия. Цветовую гамму решили изменить — вместо прежних оттенков выбрали более теплые и спокойные бежевые тона.



Также в школе обновят батареи отопления и трубы, а в ближайших планах — ремонт входной группы. Сотрудники учреждения тоже включились в подготовку: своими силами красят двери. Наталья Козлова отметила, что ценит такое отношение, когда коллектив не просто ждет перемен, а сам помогает делать школу лучше.



После завершения работ школьные пространства станут светлее и уютнее. Подготовка образовательных учреждений к 1 сентября продолжается, и к началу учебного года все школы округа будут готовы принять учеников.