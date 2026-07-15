Рак и инфаркт «молодеют»: Мясников назвал главную причину ударов по здоровью

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН объяснил, почему молодые люди все чаще сталкиваются с раком и инфарктами — заболеваниями, которые традиционно считались возрастными. По его словам, причина кроется не в том, что болезни молодеют, а в том, что люди стареют раньше срока.

Александр Мясников отметил тревожную тенденцию: у молодежи начали чаще выявлять рак груди и кишечника, а также инфаркты. Однако, по его мнению, дело не в том, что болезни стали поражать более молодых пациентов. Проблема в другом — организм изнашивается раньше положенного срока.

Главные виновники этого, по словам врача, — неподвижный образ жизни и питание. Ультрапереработанная пища, привычка покупать готовые блюда, переедание — все это ведет к тому, что внутренние системы стареют быстрее. Мясников призвал обратить внимание на рацион и отказаться от вредных пищевых привычек, чтобы снизить риски серьезных заболеваний в молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что Мясников жестко высказался о молодых людях, которые не хотят заводить детей.