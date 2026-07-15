11 собак прогнали насильника и спасли двух женщин

Две женщины, выгуливавшие стаю из 11 собак в мельбурнском парке, не ожидали, что их питомцы станут главными защитниками от вооруженного насильника — когда 39-летняя и 67-летняя проходили мимо кустов, оттуда выскочил мужчина, схватил старшую за шею и приказал подруге следовать за ним в тоннель под автострадой. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел утром 14 июля на берегу ручья Гардинерс-Крик. По словам младшей из пострадавших, незнакомец сначала набросился на ее 67-летнюю спутницу, схватив за плечи и шею, затем переключился на нее, требуя подчиниться. Но в этот момент все 11 собак, словно понимая опасность, ринулись на злоумышленника. Они загнали его в сторону тоннеля, а одна из женщин успела даже оторвать кусок его одежды — это стало вещественным доказательством.

Часть погони попала на камеры видеонаблюдения, и полиция уже распространила фоторобот беглеца. Женщины не пострадали физически, но обе находятся в шоке. Они поблагодарили своих четвероногих спасителей и заявили, что без них все могло бы закончиться трагедией. Теперь полиция разыскивает насильника, который скрылся с места происшествия, но не учел, что его преследовали не только камеры, но и стая бесстрашных собак.

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