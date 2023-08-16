«Я первый, вы за мной»: боец по кличке Рембо погиб при штурме школы в ДНР

В Астраханской области родился и вырос один из многих героев нашей большой и многонациональной страны, Муратбек Килимов. К своим сорока годам трудолюбивый и добрый мужчина не успел завести свою семью, но он очень любил детей. И ради их будущего ушел на фронт.

С детства Муратбек был очень дружен со своей сестрой Зариной. Она любит рассказывать о брате, причем подбирает только лучшие слова.

Из Астрахани в Чечню

«Муратбек был очень добрым — это первое качество, которое приходит в голову, когда я думаю о нем. А еще — порядочным, ответственным, грамотным и интеллигентным. Он закончил школу на «четыре» и «пять». А после школы обучался на юриста», — рассказывает Зарина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Получив юридическое образование, Килимов устроился работать в полицию. Тяга к справедливости и желание помочь людям сделали Муратбека старшим оперуполномоченным Ленинского ОВД города Астрахани. Сослуживцы дали ему кличку Коломбо по имени киношного детектива, потому что Муратбек раскрывал все преступления. Причем делал он свою работу тихо, без пафоса и красивых речей. Спокойный, но очень умный опер не оставлял шанса преступникам.

«Он дослужился до старшего лейтенанта, но потом по личным обстоятельствам уволился. Но брату всегда хотелось связать свою жизнь с правоохранительными органами. Позже Муратбек пытался восстановиться и вернуться на свою работу, но у него это никак не получалось, что-то мешало», — вспоминает Килимова.

Помыкавшись и не получив результата, Муратбек в 2016 году решил отправиться на военную службу по контракту. Первые три года он отслужил в городе Шали в Чечне, а затем обосновался в селе Борзой. Так Килимов и жил в чеченской глуши, пока в 2022 году его и всех его сослуживцев не отправили на учения в Крым. Оттуда отправились на СВО.

Фото: [ из личного архива семьи Килимовых ]

Большой Рембо

Килимов всегда восхищался отважными людьми, а именно героями России, которые совершали важные поступки и спасали чьи-то жизни. На его страничке в соцсетях — сплошь записи о героях. Причем как о смельчаках Великой Отечественной, так и о современных.

По словам Зарины, ее брат очень любил детей. У него не было своих, ведь он не создал семью, но он баловал своих племянников и детей друзей. Муратбек обожал возиться с ними, носил все время лакомства.

«Никогда не слышала от брата ни одного грубого слова. Он всегда был тактичным и вежливым с окружающими. Сослуживцам говорил так: «Я старше, поэтому первым пойду я, а вы за мной». Поэтому на военной службе у него появилось новое прозвище: Большой Рембо», — улыбается Зарина.

Попав на Украину, Килимов не потерял лица. Он так же сострадал людям, старался утешать детей и самому создавать хорошие моменты.

«Был случай, когда наши бойцы наткнулись на заброшенный магазин, откуда они забрали еду и сладости. На следующее утро ребята заметили, как Муратбек собирает в пакет шоколадки и «Киндеры». Потом он ходил и раздавал это по подвалам детям, которые там прятались. И ведь не боялся засады и шальной пули!» — пересказывает воспоминания сослуживца Килимова.

Муратбек всем сердцем жалел мирных людей Донбасса. Он погиб в Донецкой Народной Республике, в селе Никольском при штурме школы. Это случилось 13 марта 2022 года.

«Все друзья вспоминают его только хорошим словом. И не только одногруппники, но и сослуживцы. Мне до сих пор приходят сообщения с благодарностями за брата, его друзья добавляются ко мне в соцсети, выражают свои соболезнования и пишут, каким был для них Муратбек», — отмечает Килимова.

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