«Остается символом мужества»: жителям Химок провели лекцию о танковом сражении Курской битвы

В парке Величко городского округа Химки прошло патриотическое мероприятие, в рамках которого горожанам рассказали о битве под Прохоровкой, сообщила администрация муниципалитета.

Битва, о которой рассказали жителям округа, — одно из крупнейших танковых сражений, произошедшее в годы Великой Отечественной войны. С участниками мероприятия побеседовали почетные гости. Так, депутат Химок Руслан Шаипов назвал сражение символом мужества.

«Сколько бы лет ни прошло, Прохоровское сражение остается символом мужества. Мы всегда будем благодарны нашим защитникам. Вечная память героям», – подчеркнул депутат Шаипов.

Член Ассоциации СВО Антон Зенькович также обратился к участникам патриотического мероприятия. Спикер высказал мнение, что предки заложили традиции героизма. Современные защитники Отечества переняли эти традиции и продолжили подвиг соотечественников. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул важность распространения данных о событиях военных лет среди молодого поколения.

«Важно, чтобы молодежь знала правду о войне и ценила подвиг своих предков. Это основа гражданской ответственности», — высказал мнение депутат Малиновский.

По информации администрации, на встрече горожанам рассказали об истории героической Курской битвы. В ходе Прохоровского сражения солдатам удалось нанести серьезный урон танковым частям противника, что позволило Советской армии перейти в контрнаступление. Сражение стало переломным в истории Великой Отечественной войны. В знак благодарности соотечественникам местные жители возложили цветы к памятнику «Танк Т-34».

Депутат Химок Алексей Федоров рассказал, что на протяжении года реализации масштабной патриотической программы в округе провели более 1300 культурных мероприятий разного формата.

Ранее сообщалось, что в Химках провели серию лекций, как русский солдат гнал шведа под Полтавой.