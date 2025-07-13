«Это абсолютно неприемлемо»: Путин прокомментировал инцидент 30-летней давности в Петербурге

Президент России Владимир Путин по просьбе журналиста Павла Зарубина прокомментировал инцидент, после которого он отказался встречаться с американской делегацией. Фрагмент интервью с воспоминанием о событиях 90-ых годов в Санкт-Петербурге опубликован в телеграм-канале корреспондента.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин обратился к российскому лидеру с просьбой прокомментировать инцидент, который произошел в мэрии Санкт-Петербурга. Тогда Путин, занимающий должность в мэрии, отказался от приема высокопоставленной американской делегации.

Президент РФ частично подтвердил информацию. Владимир Путин рассказал, что от встречи с делегацией он отказался. Причина — прибывшие иностранные гости позволили себе некорректное отношение к российскому пограничнику.

«Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо», — признался президент РФ.

Президент пояснил, что при встречах с высокопоставленными лицами есть определенный протокол. Важно следовать ему, поэтому делегацию приняли. Тогда были решены все актуальные на тот момент вопросы.

«Но просто я с ними не общался», — пояснил российский лидер.

Российский президент отметил, что человек в погонах во время выполнения рабочих обязанностей — это представитель государства. Неподобающее отношение к сотруднику можно приравнять ко всей стране.

Ранее сообщалось, что Путин распорядился восстановить приграничные регионы.