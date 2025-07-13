В Татарстане спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности

По информации издания, сообщение об активации режима беспилотной опасности в республике появилось в 04:12. Сообщение об отмене распространилось через пять часов — в 09:10.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении.

По информации издания, в нынешний раз аэропорты Татарстана продолжили работу. Сообщений о приостановки вылетов самолетов не было. Режим беспилотной опасности в республике был также объявлен 10 июля. Его отменили ориентировочно через пять часов.

Начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов обратился к жителям Татарстана в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Он призвал следить за информацией, которая распространяется по разным официальным каналам. Режим беспилотной опасности — сигнал, что ВСУ запустили БПЛА, которые могут направляться в сторону республики. Угроза атаки БПЛА — еще один допустимый режим. Он свидетельствует о том, что дроны уже пересекли воздушное пространство региона. В случае информирования о любом из режимов гражданам стоит выбрать наиболее безопасное место.

«Жители должны покинуть открытые участки улиц, зайти в подземные переходы, паркинги или ближайшие строения и не подходить к окнам. В здании — перейдите в помещение без окон. Также окажите помощь детям и пожилым людям», — рассказал Кадамов.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь перехватили над четырьмя регионами РФ 36 беспилотников.