В МВД предупредили об атаках мошенников под видом психологов на подростков

Мошенники связываются с подростками под видом школьных и университетских психологов, сообщил телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Эксперты рассказали об одном случае. С подростком сначала связался аферист, который представился психологом. В следующий раз позвонил якобы следователь. Студентка поверила злоумышленникам. На протяжении недели она тайно снимала деньги со счета своего отца и переводила аферистам. Кроме того, девушка оформила кредит. Сумма ущерба составила 1 млн руб.

По данным эксперта, первыми звонят мошенники, выдающие себя за школьных и университетских психологов.

«Под предлогом необходимости пройти "психологическое тестирование" или "проверить данные" они присылают фишинговую ссылку в мессенджеры, затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в сеть и грозят уголовным преследованием», — указано в сообщении.

По данным канала, лжесотрудники правоохранительных органов просят молодых людей включить видео. Они показывают им фальшивые удостоверения. Во время общения находятся в служебной форме. Ребят предупреждают о конфедициальности. Рассказывать о происшедшем запрещено даже родителям.

По информации экспертов, мошенники умело владеют психологическими приемами. Они побуждают молодых людей оформлять кредиты на себя и родителей, незаметно от старших родственников снимать деньги с целью дальнейшего перевода на предоставленный счет, передавать наличные курьерам. В последнем случае аферисты находят разные предлоги: на экспертизу, в залог или для сохранности.

Ранее в ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с почтовыми ящиками.