На бесплатном занятии по воркауту спортсменам Подольска подарили смарт-часы

В парке имени Талалихина Подольска стартовал федеральный проект «Прорыв к здоровью», в рамках которого на бесплатной основе проходят профессиональные тренировки по воркауту, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, приходить на тренировку может любой желающий. Предварительная запись не требуется. Занятия проводят для взрослых и детей старше пяти лет. На новой площадке в конце парка ждут всех активных горожан по субботам. Начало тренировки — 11:00.

По данным администрации, в субботу, 12 июля, для участников бесплатного занятия провели соревнования. Горожане показали навыки австралийских подтягиваний, стойки в планке, висе на турнике и выполнении упражнения «Стульчик». Победителям вручили смарт-часы и спортивный инвентарь.

Проект реализуют в рамках нового этапа развития уличного спорта в каждом дворе. Программа проходит в парке уже в четвертый раз. Она особенно привлекает внимание юных жителей округа. Ребята демонстрируют навыки воркаута. Они активно участвуют в тренировках и конкурсах, по итогу которых получают ценные призы.

«Мы проводим разминку, конкурсы и полноценную тренировку, где показываем элементы воркаута», — рассказала главный тренер Москвы и Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.

Ранее сообщалось, что подольские долголеты бьют рекорды на городошных полях.