Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию ДТП в Подмосковье за сутки

За сутки, 12 июля, спасатели девять раз выезжали на устранение последствий дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Подмосковье, сообщил телеграм-канал Главного управления МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек. Спасателям удалось оказать помощь 10-ти пострадавшим. Два человека погибли.

По информации ведомства, специалисты оказывали также помощь жителям региона, которые находились в эпицентре пожаров. Помощь понадобилась пяти человекам. Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения совершили 46 выездов на тушение пожаров. Сотрудники специализированных ведомств будут разбираться, что спровоцировало возгорания. В результате происшествий никто не погиб.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо обращаться по номеру 112. Сотрудники МЧС призвали беречь себя и своих близких. Гражданам важно соблюдать правила дорожного движения и не игнорировать рекомендации, которые минимизируют риск возгораний.

Ранее сообщалось, что вследствие ДТП погиб российский ученый, первым испытавший вакцину «Спутник V».