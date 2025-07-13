Раскрыта стоимость элитной недвижимости Орбакайте в США

Сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» специалист по зарубежной недвижимости Марк Гершкович рассказал, что стоимость роскошных апартаментов на Манхэттене в жилом лофте-кондоминиуме Tribeca Space певицы Кристины Орбакайте может достигать $2,3 млн, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт высказал мнение, что управляющая компания на Манхэттене вскоре повысит стоимость обслуживания для жильцов. Причина подорожания услуги — столетний юбилей здания, который ожидается в ближайшее время.

«Стоимость обслуживания такой квартиры может составлять около $4,5 тыс.», — рассказал Марк Гершкович.

По информации издания, в собственность певицы также входит недвижимость в Майами. Пентхаус общей площадью 282 м расположен в небоскребе Majestic Tower Bal Harbour. На территории расположены спа-салоны, бильярдная, фитнес-центр и бассейн с подогревом.

«Стоимость пентхауса в Майами находится в районе $7 млн. Обслуживание такой квартиры может обходиться в сумму $3,5–4 тыс. в месяц», – рассказал Гершкович.

По данным издания, в России у певицы также есть недвижимость. В последние годы Орбакайте не вступает на Родине. Она предпочитает встречаться с публикой за границей. Сама проживает с мужем в США. Однако в Москве у нее есть минимум два объекта недвижимости. Квартиры получила еще в советские годы звездная мама певицы и актрисы. Со временем Орбакайте выкупила соседние квартиры и расширила собственное пространство.

Ранее стало известно, что в Москве состоится один из самых громких заходов на девелопмент за последние годы.